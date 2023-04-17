Як зберігати ліки вдома: основні правила

Поповнюючи домашню аптечку, не забувайте про правила зберігання медикаментів. Через неправильне зберігання ліків можна зменшити їхню ефективність і навіть спровокувати зміну властивостей, викликавши алергію чи отруєння.

Зазвичай більшість ліків зберігають у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці, подалі від опалювальних та нагрівальних приладів. Також треба ознайомитися з особливостями зберігання, які вказані в інструкції.

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У ній вказані основні особливості зберігання:

Оптимальна температура від +15°С до +25°С;

Зберігання в прохолодному місці, це означає, що тримати ліки слід при температурі від +8 до +15°С;

Зберігання у темному місці означає, що потрібно тримати ліки у захищеному від сонячного світла місці;

Зберігання у сухому місці означає, що слід тримати ліки у приміщенні з відносною вологістю повітря не більше 60 відсотків.

Оптимальні місця зберігання ліків у будинку - у передпокої, коморі чи кімнаті. Не слід тримати коробку з ліками у ванній кімнаті через підвищену вологість, на кухні, тому що там спекотно під час приготування їжі, а також на підвіконні - через прямі сонячні промені.

Сім'ям з дітьми обов'язково слід зберігати ліки так, щоб малюк не зміг до них дістатися і навіть не знав, де вони лежать. Бажано взагалі не відкривати ліки перед дітьми, але якщо це неможливо, то слід забезпечити надійне зберігання ліків в місці, недоступному для дітей, наприклад, в закритій шафці або на верхніх полицях. Також варто використовувати контейнери з дитячою захисною засувкою або ключем для забезпечення додаткової безпеки.

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Нагадуємо, що не рекомендується зберігати ліки в оригінальних упаковках від інших препаратів, що мають різні інструкції зі зберігання. Найкраще використовувати оригінальну упаковку з інструкцією від виробника.

Також важливо відслідковувати термін придатності ліків та не використовувати препарати після його закінчення. Застарілі ліки можуть бути неефективними або навіть шкідливими для здоров'я.

Якщо ви не використовуєте певний препарат, його краще знести відповідним чином, згідно з місцевими правилами знищення ліків або звернутися до аптеки або лікаря за порадою щодо відповідного видалення.

Зберігання ліків відповідно до правил є важливим аспектом домашньої аптечки, який допоможе забезпечити їхню ефективність і безпеку використання.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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