Як позбутися харчової молі на кухні підручними засобами

Поява харчової молі на кухні свідчить, що серед ваших продуктів були такі, де вона встигла відкласти свої личинки. Тож доведеться перебрати всі запаси у всіх комірках, або позбутися шкідника.

Потрапляє міль на кухню переважно із зараженими продуктами. Найчастіше це крупи, сухофрукти, чай, макарони.

Читайте також: Як правильно зберігати крупи та борошно, аби не завелися комахи

Зрозуміти, що в продуктах завелася міль можна за однією з ознак:

побачити метеликів молі, що літають кухнею;

побачити лялечок молі, що прикріпилися до стін, стелі або стін шафки;

побачити личинки або павутинки у місткостях з бакалією;

знайти личинки або метеликів у приготовленій їжі.

Як тільки ви помітили хоча б одну з ознак того, що на кухні завелися шкідники, одразу почніть перевіряти місткості з такими продуктами: борошно, крупи, какао, цукор, сухофрукти, горіхи, цільне зерно, сухарі, хліб. Міль може перебратися у всі негерметично закриті продукти.

Найперше що треба зробити – позбутися продуктів, у яких моль зробила кладки яєць. Уважно переглянути продукти, що знаходилися поруч.

Якщо шкода викидати одразу все, то продукти можна спробувати помістити в герметичний посуд та почекати 1-2 тижні – якщо міль там не з'явиться, то їх можна буде споживати.

Друге ваше завдання полягатиме у тому, аби обробити всі місткості, в яких зберігалися продукти, промити всі шафки мильним розчином з додаванням харчового оцту або розчином із камфорним спиртом (співвідношення спирту та води 1:1).

Уважно огляньте всю кухню в пошуках личинок, що та приберіть їх.

Щоб міль не заводилася, досвічені господарі використовують підручні засоби – це запашні трави та деякі продукти, що відлякують міль.

Можна розкласти по кухні у полотняних мішечках лаванду, м'яту, розмарин.

Допоможе й часник – його треба очистити від лушпиння, нарізати та покласти на блюдечка. Ці блюдця розставте на поличках, де ви зберігаєте крупи.

Шкірки цитрусових теж здатні "залякати" міль. Однак це стосується лише свіжих шкірок, не засохлих, тож час від часу їх треба змінювати.

До речі, міль не любить й запаху лаврового листа. Шматочки цієї запашної приправи треба розкласти у тих місцях, де ви зберігаєте продукти.

А ще міль нетерпима до волоських горіхів – листя цієї рослини розкладають по кухні та в шафах, де зберігаються крупи. Для ефективної боротьби необхідно періодично міняти листочки горіха, що зав'яли, на нові, свіжозірвані.

Що робити, аби міль на кухні не завелася:

При покупці бакалії ретельно перевіряйте кожен продукт;

Не купуйте харчі з великим запасом;

Використовуйте в будинку засоби, що відлякують міль (трави, спеції, цитрусові скоринки);

Використовуйте для зберігання скляний або металевий герметичний посуд;

Частіше провітрюйте приміщення;

Зберігайте у кожній банці з крупою зубчик часнику. Смак крупи від цього не зміниться, а міль цей запах не переносить;

Зберігайте продукти у холодильнику. При низькій температурі (нижче 10-13 градусів) личинки гинуть, і міль не розмножується.

Читайте також поради відомого кухаря щодо круп. Він сказав, які з них не треба варити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!