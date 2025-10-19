Як оформити житлову субсидію на зиму: подробиці
Українці, які опинилися у складних життєвих обставинах та мають проблеми з оплатою комунальних послуг, можуть оформити житлову субсидію. Процедуру максимально спростили, щоб зменшити кількість необхідних документів та заощадити час.
Як подати заяву на субсидію В Україні діє спрощена система оформлення субсидії: громадянам достатньо подати звернення, а заяву та декларацію сформують фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) на основі даних із офіційних реєстрів.
Подати заяву можна такими способами:
- Через сайт е-послуг або мобільний застосунок ПФУ (розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу");
- На порталі "Дія" у відповідному розділі;
- Через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- Безпосередньо в органах Пенсійного фонду;
- Через уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад;
- Листом через пошту Пенсійного фонду.
Перепризначення субсидії на опалювальний сезон У жовтні ПФУ розпочав автоматичний перерахунок субсидій на зиму. Більшість домогосподарств не потребують додаткових дій, однак деяким потрібно подати нову заяву.
Повторна подача необхідна, якщо:
- змінився склад сім’ї або місце проживання;
- є непогашені борги за ЖКГ або укладено договір про реструктуризацію;
- додано чи змінено постачальників послуг;
- оскаржено заборгованість у суді.
Читайте також: Якій категорії українців треба звернутись за перепризначенням субсидій
Заявку, подану до 30 листопада, врахують з початку опалювального сезону. Якщо звернення подано пізніше — субсидія нараховуватиметься з місяця подання документів.
Причини можливого зменшення або втрати виплат Частина допомоги може бути скорочена у разі:
- несвоєчасного повідомлення ПФУ про зміни у сім’ї чи доходах;
- збільшення доходів без інформування фонду;
- виникнення заборгованості;
- надання недостовірної інформації у декларації про доходи.
Раніше ми розповідали, які доходи враховують під час призначення субсидії.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!