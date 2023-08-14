Як перекласти українською 'Лиха беда начало': пояснення бібліотекарки

Російський фразеологізм "Лиха беда начало" означає, що починати щось може бути важко, але згодом має стати легше. Чимало людей не знають, як правильно перекласти вираз на українську.

Фразеологізми не перекладаються дослівно. Про це розповіла бібліотекарка Олена Ольшанська для "Суспільного телебачення".

Для перекладу фразеологізму можна використати декілька відповідників. Зокрема: "Аби почати, а там воно піде", "Добрий початок – половина діла", "Почин дорожчий за гроші", "За початком діло становиться", "Важко розгойдатися, а далі – легше".

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Своєю чергою, коли справу закінчено, російською говорять: "Дело в шляпе". Дослівно цей вираз також не перекладається.

"По нашому це буде: "Рибка в сітці". Тобто, ми зробили те, до чого прагнули", – додала Ольшанська.

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