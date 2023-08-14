Как перевести на украинский 'Лиха беда начало': объяснение библиотекарши

Русский фразеологизм "Лиха беда начало" означает, что начинать что-то может быть трудно, но впоследствии должно стать легче. Многие не знают, как правильно перевести выражение на украинский.

Фразеологизмы не переводятся буквально. Об этом рассказала библиотекарша Елена Ольшанская для "Суспільного телебачення".

Для перевода фразеологизма можно использовать несколько соответствий. В частности: "Аби почати, а там воно піде", "Добрий початок – половина діла", "Почин дорожчий за гроші", "За початком діло становиться", "Важко розгойдатися, а далі – легше".

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В свою очередь, когда дело окончено, по-русски говорят: "Дело в шляпе". Дословно это выражение тоже не переводится.

"По нашему это будет: "Рибка в сітці". То есть мы сделали то, к чему стремились", – добавила Ольшанская.

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