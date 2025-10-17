Як підтвердили трудовий стаж без трудової книжки

Право на отримання страхової пенсії в Україні визначається на основі наявного страхового стажу. Проте іноді громадянам доводиться підтверджувати періоди своєї роботи, коли трудова книжка втрачена або містить помилки.

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), порядок зарахування стажу залежить від того, коли саме людина працювала. Якщо це було після 1 січня 2004 року, інформація береться з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру соціального страхування. Для періодів до 2004 року основним підтвердженням трудової діяльності залишається трудова книжка.

У разі її втрати або наявності неточностей трудовий стаж можна підтвердити іншими документами. До таких належать довідки, виписки, особові рахунки, відомості про заробітну плату, письмові трудові договори, характеристики, посвідчення, а також членські квитки профспілок, якщо в них є відмітки про сплату внесків.

Якщо ж підприємство, де людина працювала, розташоване на окупованій території або було знищене, стаж можна підтвердити показаннями двох свідків, які одночасно працювали із заявником.

У випадках, коли записи у трудовій книжці містять виправлення або неточності, а підприємство перебуває на тимчасово окупованій території, перевірку та підтвердження таких даних здійснюють Комісії з питань підтвердження стажу роботи при головних управліннях ПФУ в областях і місті Києві.

Якщо йдеться про пільговий стаж — роботу у шкідливих або важких умовах за списками №1 і №2, — його можна підтвердити лише офіційними документами. У разі ліквідації підприємства без правонаступника такі періоди також встановлюються комісіями ПФУ на підставі архівних матеріалів.

