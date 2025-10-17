Как подтвердили трудовой стаж без трудовой книжки

Право на получение страховой пенсии в Украине определяется исходя из имеющегося страхового стажа. Однако иногда гражданам приходится подтверждать периоды своей работы, когда трудовая книжка потеряна или содержит ошибки.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), порядок зачисления стажа зависит от того, когда именно человек работал. Если это было после 1 января 2004, информация берется из реестра застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования. Для периодов до 2004 года основным доказательством трудовой деятельности остается трудовая книжка.

В случае его утраты или наличия неточностей трудовой стаж можно подтвердить другими документами. К таковым относятся справки, выписки, лицевые счета, сведения о заработной плате, письменные трудовые договоры, характеристики, удостоверения, а также членские билеты профсоюзов, если у них есть отметки об уплате взносов.

Если же предприятие, где человек работал, расположено на оккупированной территории или было уничтожено, стаж можно подтвердить показаниями двух свидетелей, одновременно работавших с заявителем.

В случаях, когда записи в трудовой книжке содержат исправления или неточности, а предприятие находится на временно оккупированной территории, проверку и подтверждение таких данных осуществляют Комиссии по подтверждению стажа работы при главных управлениях ПФУ в областях и городе Киеве.

Если речь идет о льготном стаже — работе во вредных или тяжелых условиях по спискам №1 и №2, его можно подтвердить только официальными документами. В случае ликвидации предприятия без правопреемника такие периоды также устанавливаются комиссиями ПФУ из архивных материалов.

