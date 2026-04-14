Як отримати статус УБД: пояснення Мінветеранів

Статус учасника бойових дій (УБД) засвідчує участь у захисті України та відкриває доступ до державних пільг і соціальних гарантій. У більшості випадків його надають автоматично, однак за потреби військовослужбовець може оформити його самостійно.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів. Порядок отримання статусу залежить від того, чи перебуває людина на службі, чи вже звільнилася.

Право на УБД мають військові та інші учасники бойових дій. До цієї категорії входять військовослужбовці всіх родів військ, учасники добровольчих формувань, особи, які брали участь в АТО до 23 лютого 2018 року, добровольці періоду початку повномасштабної війни, а також іноземці та особи без громадянства, які захищали Україну.

Чинним військовим зазвичай не потрібно подавати заяву. Дані про участь у бойових діях вносить уповноважена особа підрозділу до відповідного реєстру протягом кількох днів після початку виконання завдання. Після цього статус присвоюється автоматично, а військовий отримує повідомлення. Такий самий підхід застосовується і щодо осіб, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти.

Якщо інформація не була внесена або виникла затримка, військовий може самостійно подати заяву — поштою до спеціальної комісії або онлайн через Дія з використанням електронного підпису.

Після звільнення зі служби оформлення відбувається через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Необхідно звернутися за місцем обліку, подати документи до комісії та очікувати рішення, яке зазвичай ухвалюють протягом місяця. Якщо людина служила не в ЗСУ, звертатися слід до відповідного відомства.

Для добровольців передбачена окрема процедура — вони подають документи до міжвідомчої комісії Мінветеранів, зокрема через ЦНАП або поштою. Після ухвалення рішення видається посвідчення, а дані вносяться до реєстру.

