У яких випадках ВПО можуть скасувати виплати: пояснення юриста

У 2026 році правила надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні змінилися. Держава зосередила підтримку насамперед на найбільш вразливих категоріях громадян, а також запровадила чіткіші вимоги для призначення виплат.

Про це в коментарі УНІАН розповіла адвокатка та керівниця юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова. Хто має право на виплати ВПО у 2026 році За словами юристки, тепер визначальним фактором є не лише сам факт переміщення, а й рівень соціальної вразливості та наявність документального підтвердження обставин.

Передусім допомогу можуть отримати українці, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії або тимчасову окупацію. Йдеться про території, офіційно внесені до переліку Мінреінтеграції.

Також право на виплати мають громадяни, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання. Однак, як наголосила адвокатка, для цього необхідно мати офіційні підтверджувальні документи.

"На практиці це часто створює труднощі, особливо в прифронтових районах. Наприклад, у Костянтинівці житло може бути повністю знищене, але без належно оформленого акта офіційно підтвердити це складно", — пояснила Дрижакова.

Вона додала, що фото чи відео пошкоджень без відповідних документів зазвичай недостатньо для оформлення допомоги. Серед пріоритетних категорій також залишаються малозабезпечені сім’ї. Водночас важливу роль відіграє рівень доходу: середній дохід на одну особу за останні три місяці не повинен перевищувати 10 380 гривень. Раніше цей поріг становив 9 444 грн.

Крім того, термін отримання допомоги було збільшено — із 24 до 30 місяців.

До категорій, які можуть претендувати на виплати, також належать:

сім’ї з дітьми, які евакуювалися із зон бойових дій або окупованих територій;

студенти ВПО до 23 років, які навчаються на денній або дуальній формі та проживають окремо від батьків;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років.

Який розмір допомоги для ВПО

Як пояснила юристка, у 2026 році суми виплат для окремих категорій залишаються фіксованими та не залежать від доходу. Так, діти до 18 років і люди з інвалідністю отримують по 3000 гривень щомісяця. При цьому група інвалідності не впливає на розмір допомоги.

Для пенсіонерів і працездатних дорослих передбачено виплати у розмірі 2000 гривень, якщо пенсія або дохід не перевищують встановленого ліміту.

Чи скасують допомогу після працевлаштування

За словами Дрижакової, працевлаштування не завжди означає автоматичне припинення виплат. Під час перевірки враховується загальний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину. Якщо він не перевищує 10 380 гривень, право на допомогу зберігається.

Водночас внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити органи соцзахисту про офіційне працевлаштування. Дані про зарплату автоматично потрапляють до державних реєстрів через податкові та пенсійні відрахування.

Що робити у разі затримки виплат

Адвокатка пояснила, що затримки можуть виникати через технічні або адміністративні причини. У такому випадку насамперед варто звернутися до органу соціального захисту, де оформлювалася допомога. Також можна скористатися гарячими лініями для фіксації звернення.

Якщо проблема не вирішується, юристка радить подавати офіційний письмовий запит, щоб отримати пояснення щодо причин затримки або припинення виплат.

