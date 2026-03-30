Як зробити яскраві крашанки всього за 10 хвилин: простий метод

Фарбування великодніх крашанок натуральними інгредієнтами стрімко набирає популярності й перетворюється на справжній тренд підготовки до весняного свята.

У соцмережах дедалі частіше з’являються різноманітні лайфхаки, як легко й красиво пофарбувати яйця без штучних барвників. Зокрема, фудблогерка Вікторія Тєряєва поділилася у TikTok простою та ефектною ідеєю декорування.

Інгредієнти:

куркума — 2 ст. ложки

оцет — 2 ст. ложки

вода

яйця

листи сусального золота або поталі

Спосіб приготування: Спочатку добре вимиті яйця кладуть у каструлю, заливають водою, додають куркуму та оцет. Варять приблизно 5–7 хвилин, після чого залишають у розчині ще на 40–60 хвилин, щоб колір став насиченішим. Потім яйця дістають і викладають на серветку охолонути.

Для декоративного ефекту використовують поталь або сусальне золото: рукавичку змащують яєчним білком, беруть у руку тонкі листи декору й обережно притискають їх до поверхні яйця, створюючи стильний золотистий візерунок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!