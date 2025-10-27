Як повернути кошти за міжнародний квиток Укрзалізниці: інструкція

Життя часто підкидає несподіванки, і навіть ретельно сплановану поїздку чи довгоочікувану відпустку іноді доводиться скасовувати. На щастя, на відміну від багатьох авіакомпаній, "Укрзалізниця" дозволяє повернути частину вартості квитка — не лише на внутрішні, а й на міжнародні рейси. Втім, зробити це можна лише у строки, визначені правилами компанії.

Як зазначається на офіційному сайті УЗ, повернення квитків на міжнародні напрямки здійснюється на тій самій платформі, де було оформлено покупку — тобто через сайт або мобільний застосунок. Пасажири оплачують не тільки сам квиток, а й плацкарту, податок на додану вартість, комісійний збір, плату за постіль і певну ставку, передбачену тарифом.

Якщо квиток повернути щонайменше за 24 години до відправлення потяга, пасажиру компенсують повну вартість проїзду та плацкарти. У випадку, коли квиток здається від 24 до 6 годин до відправлення, повертають повну вартість квитка та половину суми плацкарти. Якщо ж залишилося менше ніж 6 годин до відправлення, але не минуло більше однієї години після нього, плацкарта не відшкодовується.

Важливо пам’ятати, що якщо пасажир запізнився на потяг, він має лише одну годину після його відправлення, щоб повернути квиток і отримати компенсацію. Після цього часу гроші вже не повертаються. Виплата здійснюється на ту саму банківську картку, якою було оплачено покупку, протягом 30 робочих днів.

