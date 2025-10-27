Как вернуть средства за международный билет Укрзализныци: инструкция

Жизнь часто подбрасывает неожиданности, а также тщательно спланированную поездку или долгожданный отпуск иногда приходится отменять. К счастью, в отличие от многих авиакомпаний, Укрзализныця позволяет вернуть часть стоимости билета — не только на внутренние, но и на международные рейсы. Впрочем, сделать это можно только в сроки, определенные правилами компании.

Как отмечается на официальном сайте УЗ, возврат билетов на международные направления осуществляется на той же платформе, где была оформлена покупка — то есть через сайт или мобильное приложение. Пассажиры оплачивают не только сам билет, но и плацкарту, налог на добавленную стоимость, комиссионный сбор, плату за постель и определенную ставку, предусмотренную тарифом.

Читайте также: В Украине начнет курсировать новый поезд "выходного дня": какие города соединят и сколько стоят билеты

Если билет вернуть не менее 24 часов до отправления поезда, пассажиру компенсируют полную стоимость проезда и плацкарты. В случае, если билет сдается от 24 до 6 часов до отправки, возвращается полная стоимость билета и половина суммы плацкарты. Если же осталось менее 6 часов до отправки, но не прошло более одного часа после него, плацкарта не возмещается.

Важно помнить, что если пассажир опоздал на поезд, у него всего один час после его отправления, чтобы вернуть билет и получить компенсацию. После этого времени деньги уже не возвращаются. Выплата осуществляется на ту же банковскую карту, которой была оплачена покупка, в течение 30 рабочих дней.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд на популярном маршруте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!