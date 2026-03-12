Як відновити пенсійне посвідчення у разі втрати: проста інструкція
Пенсійне посвідчення є головним документом для людей, які отримують пенсію, адже саме воно підтверджує право на виплати та різні соціальні пільги. У разі втрати цього документа його потрібно якомога швидше відновити.
У ПФУ зазначають, що існує два способи відновлення посвідчення. Перший — особисто звернутися до будь-якого зручного сервісного центру територіального підрозділу Пенсійного фонду. Другий варіант — подати заяву дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг фонду або за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд.
Для оформлення нового пенсійного посвідчення необхідно підготувати такі документи:
- паспорт;
- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- заяву на виготовлення посвідчення;
- кольорову фотографію розміром 3 × 2,5 см.
Щоб подати заяву через вебпортал Пенсійного фонду, потрібно виконати кілька кроків:
- Увійти до особистого кабінету, підтвердивши особу за допомогою idBank або кваліфікованого електронного підпису.
- Відкрити розділ "Щодо пенсійного забезпечення".
- Обрати послугу "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".
Якщо користуватися мобільним застосунком, необхідно перейти до вкладки "До ПФУ", потім відкрити розділ "Комунікації до ПФУ" і вибрати опцію подання заяви на виготовлення пенсійного посвідчення.
Крім паперового документа, пенсіонери можуть оформити й електронне посвідчення. Воно має таку саму юридичну силу та зберігається в цифровому вигляді, тому його неможливо загубити. Після оформлення цей документ відображатиметься у застосунку Дія.
