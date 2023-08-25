Як захистити льох від грибка та вологи: поради господарів

Льох є ідеальним варіантом для зберігання овочів, фруктів і заготовок, якщо він сухий та без плісняви. Оскільки вологість є головною причиною псування овочів під час зберігання, важливо підготувати приміщення належним чином.

Про це пише telegraf.

Якщо на стінах погребу виявлена пліснява, а на стелі — конденсат, овочі не повинні зберігатися там. Спочатку важливо вирішити це питання і вжити заходів для обробки приміщення.

Щоб уникнути підвищення вологості в льосі, необхідно вирішити такі питання:

Проблеми з вентиляцією

Високий рівень ґрунтових вод

Проникнення вологи з ґрунту

Після виявлення цих факторів слід провести огляд і вжити заходів для їх усунення, зокрема: створити ефективну вентиляцію, очистити вентиляційні отвори, заповнити тріщини та встановити дренажну систему.

Далі, важливо вивезти всі полиці, стелажі, кошики, ящики тощо з підземного сховища та ретельно їх промити і висушити на повітрі.

Всі дерев'яні поверхні рекомендується обробити концентрованим розчином перманганату калію або 10% розчином мідного купоросу для знищення цвілі. Ці поверхні також слід прочистити щіткою для видалення цвілі.

Для захисту від плісняви можна обробити стіни, стелю і полиці розчином оцтової або борної кислоти (20 мл кислоти на 1 л води). Для дезінфекції можна також використовувати 10% розчин мідного купоросу для дерев'яних поверхонь і 5% розчин для цегляних.

Після дезінфекції та ретельного провітрювання льох слід ретельно висушити.

Один з найефективніших методів висушування - обробка стін та поверхонь вапном, яке поглинає вологу з повітря і знижує вологість в приміщенні.

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Також допоможе висушити підземне сховище хлористий кальцій, який можна розташувати там на добу, після чого просушити його і використовувати знову.

У разі застосування цих методів важливо одягати засоби індивідуального захисту, такі як рукавички та захисні окуляри.

Після дезінфекції та повного висушування підземне сховище готове до зберігання нового врожаю. Для запобігання плісняві та грибку можна розставити сіль, попіл, суху тирсу або картонні коробки, які вбирають надлишкову вологу.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати продукти.

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