Яка категорія пенсіонерів матиме 20% доплати до пенсії у березні

Частина українців похилого віку, які мешкають у гірській місцевості, можуть розраховувати на додаткові виплати до пенсій та соціальної допомоги. Таку надбавку передбачено постановою Кабінет Міністрів України №225, яка набрала чинності 25 лютого 2026 року.

Про те, хто має право на ці доплати та як їх оформити, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідне урядове рішення. Надбавка становить 20% від основного розміру виплати. Її можуть отримувати не лише місцеві жителі гірських територій, а й внутрішньо переміщені особи, які переїхали до таких населених пунктів.

Доплата нараховується до таких видів виплат:

пенсій;

державних стипендій;

допомоги дітям-сиротам, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу;

виплат людям з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам;

тимчасової допомоги дітям у випадках, коли батьки не сплачують аліменти або їхнє місце перебування невідоме;

допомоги особам, які не мають права на пенсію, людям з інвалідністю та виплат на догляд, зокрема для тих, хто опікується людьми з психічними розладами;

державної допомоги сім’ям із дітьми — у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні або усиновленні дитини, для опікунів і одиноких матерів, а також для дітей із тяжкими захворюваннями.

Читайте также: У яких магазинах можна витратити гроші "зимової підтримки": оновлено перелік

Як оформити надбавку

Для отримання доплати потрібно звернутися до Пенсійний фонд України. Надбавку можуть призначити, якщо виконуються такі умови:

людина не перебуває за кордоном;

проживання або робота в гірській місцевості триває щонайменше шість місяців безперервно;

особа не сплачує єдиний соціальний внесок в іншому населеному пункті, якщо фактично проживає в горах.

Коли надбавку можуть припинити

Виплату можуть скасувати, якщо людина понад шість місяців не проживає і не працює у гірському населеному пункті або перебуває за кордоном більше ніж 60 днів поспіль без поважних причин.

Також право на доплату втрачається, якщо пенсіонер починає отримувати виплати в іншому населеному пункті, який не має статусу гірського, або сплачує єдиний соціальний внесок в іншому місці.

Нагадаємо, ми вже писали, як докупити стаж до пенсії та коли краще це зробити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!