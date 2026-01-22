Яка категорія пенсіонерів матиме право на доплату до пенсії за стаж у 2026 році

З початку 2026 року в Україні було переглянуто розмір доплат до пенсій за понаднормовий страховий стаж. Підставою для цього стало підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Оскільки сума такої надбавки безпосередньо залежить від цього показника, перерахунок відбувся автоматично для більшості пенсіонерів.

Про це повідомляє ресурс На Пенсії. Відповідно до чинного пенсійного законодавства, кожен повний рік страхового стажу, відпрацьований понад установлену норму, оцінюється в 1% від мінімальної пенсії за віком. Із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян збільшився до 2595 гривень, що безпосередньо вплинуло на розмір доплат.

Наразі доплата становить 25,95 гривні за кожен рік понаднормового стажу. Наприклад, якщо пенсіонер має додаткові 10 років стажу, щомісячна надбавка до його пенсії складатиме 259,50 гривні.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Доплата за понаднормовий стаж нараховується лише тим громадянам, які отримують пенсію за віком і мають страховий стаж, що перевищує законодавчо визначені межі. Для чоловіків це понад 35 років офіційного стажу, для жінок — понад 30 років. Надбавка враховується виключно за повні роки роботи понад ці норми.

Чому працюючим пенсіонерам не підвищили доплату

Пенсіонерам не потрібно подавати заяви або звертатися до органів Пенсійного фонду, адже перерахунок здійснюється автоматично на підставі наявних у реєстрах даних.

Водночас існує важливе обмеження для пенсіонерів, які продовжують працювати. Для них розмір доплати за стаж не переглядається навіть у разі підвищення прожиткового мінімуму. Нарахування оновленої, більшої надбавки відбудеться лише після офіційного припинення трудової діяльності.

Нагадаємо, ми вже писали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!