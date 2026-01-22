Какая категория пенсионеров будет иметь право на доплату к пенсии за стаж в 2026 году

С начала 2026 года в Украине был пересмотрен размер доплат к пенсиям за сверхурочный страховой стаж. Основанием для этого стало повышение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Поскольку сумма такой надбавки напрямую зависит от этого показателя, перерасчет произошел автоматически для большинства пенсионеров.

Об этом сообщает ресурс На Пенсии. Согласно действующему пенсионному законодательству, каждый полный год страхового стажа, отработанный сверх установленной нормы, оценивается в 1% от минимальной пенсии по возрасту. С 1 января 2026 прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан увеличился до 2595 гривен, что непосредственно повлияло на размер доплат.

В настоящее время доплата составляет 25,95 гривны за каждый год сверхурочного стажа. Например, если у пенсионера есть дополнительные 10 лет стажа, ежемесячная надбавка к его пенсии будет составлять 259,50 гривны.

Доплата за сверхурочный стаж начисляется только тем гражданам, которые получают пенсию по возрасту и имеют страховой стаж, превышающий законодательно определенные пределы. Для мужчин это более 35 лет официального стажа, для женщин – более 30 лет. Прибавка учитывается исключительно за полные годы работы сверх этих норм.

Почему работающим пенсионерам не повысили доплату

Пенсионерам не нужно подавать заявления или обращаться в органы Пенсионного фонда, ведь перерасчет осуществляется автоматически на основании имеющихся в реестрах данных.

В то же время, существует важное ограничение для пенсионеров, которые продолжают работать. Для них размер доплаты за стаж не пересматривается даже при повышении прожиточного минимума. Начисление обновленной, большей надбавки произойдет только после официального прекращения трудовой деятельности.

