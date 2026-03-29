Яка категорія пенсіонерів отримає по 1500 гривень у квітні

Уряд України ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги для пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат у квітні. Розмір доплати становитиме 1500 гривень.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, кошти отримають громадяни, які станом на 1 квітня вже отримують пенсію або соціальну допомогу та відповідають умовам, визначеним відповідною постановою.

Важливо, що для нарахування цієї виплати не потрібно подавати жодних заяв чи звертатися до Пенсійного фонду — доплата буде призначена автоматично.

