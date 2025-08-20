Яка категорія УБД може втратити пільги у 2025 році і чому

У 2025 році учасники бойових дій повинні оновити свої дані, аби не втратити пільги на оплату комунальних послуг. Для більшості ветеранів вони продовжаться автоматично, однак лише за умови, що не змінилися обставини, які впливають на розмір і право на допомогу.

Якщо ж відбулася зміна адреси проживання, складу сім’ї, категорії пільговика чи переліку житлово-комунальних послуг, необхідно подати нову заяву до Пенсійного фонду протягом 30 днів. Про це пише 24 канал з посиланням постанову Кабміну.

Подати документи можна поштою, через сервісний центр ПФУ, на порталі електронних послуг або за допомогою е-підпису в застосунку "Дія".

