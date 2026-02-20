Яка категорія українців може вийти на пенсію у 50

В Україні матері дітей з інвалідністю мають законне право вийти на пенсію на 10 років раніше загальноприйнятого віку — тобто у 50 років. Батьки можуть скористатися аналогічним правом у 55 років.

Проте на практиці Пенсійний фонд часто відмовляє у призначенні такої пенсії або затягує процес через бюрократичні вимоги та відсутність певних документів. Про це детально розповідає видання "На пенсії".

Які вимоги до віку та страхового стажу

Законодавство встановлює такі чіткі умови для дострокового виходу на пенсію батькам дітей з інвалідністю з дитинства:

Матері — 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Обов’язкова умова: виховання дитини до досягнення нею 6-річного віку.

— 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Обов’язкова умова: виховання дитини до досягнення нею 6-річного віку. Батьки — 55 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу. Батько може скористатися правом лише за умови, що мати не скористалася цією можливістю (наприклад, через смерть, позбавлення батьківських прав, відсутність тощо).

Ці норми закріплені в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та постанові Кабміну № 393 від 2011 року.

Найпоширеніші причини відмов Пенсійного фонду

Найчастіше відмови пов’язані з відсутністю або неналежним оформленням документів, які підтверджують статус "дитина з інвалідністю з дитинства". Пенсійний фонд вимагає:

Висновок МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) або медичний висновок ЛКК про інвалідність з дитинства.

Документи, що підтверджують факт виховання дитини до 6 років (свідоцтво про народження, довідка з місця проживання, шкільні документи тощо).

Якщо хоча б один із цих документів відсутній, неповний або виданий із порушеннями — пенсію не призначають. Також відмовляють, якщо страховий стаж не підтверджений (наприклад, через прогалини в трудовій книжці або відсутність даних у реєстрі ПФУ).

Як діяти, якщо отримали відмову

Зверніться за роз’ясненням — попросіть письмове обґрунтування відмови (це обов’язково видають на вимогу). Доповніть пакет документів — отримайте відсутні довідки (наприклад, повторний висновок МСЕК або архівну довідку про виховання). Подайте заяву на повторний розгляд — протягом 30 днів після отримання відмови. Оскаржуйте через суд — якщо ПФУ не змінює рішення, звернення до адміністративного суду є ефективним способом. Судова практика показує, що більшість таких позовів задовольняють за умови наявності всіх необхідних документів.

