Яка магнітна буря очікується 28 серпня: прогноз сонячної активності

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомили, що найближчими днями сонячна активність залишатиметься низькою. 28 серпня магнітна активність знизиться до зеленого рівня з К-індексом 2,7.

Водночас метеозалежним людям радять звертати увагу на прогноз геомагнітної ситуації, адже вона може впливати на самопочуття. Про це пише meteoagent.

Серед наслідків впливу магнітних бур лікарі називають головний біль, втому, тривожність, дратівливість, перепади тиску та загострення хронічних хвороб. Щоб полегшити свій стан у періоди підвищеної сонячної активності, рекомендують більше відпочивати, уникати стресу, відмовитися від жирної та гострої їжі, алкоголю й кави.

