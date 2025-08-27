Какая магнитная буря ожидается 28 августа: прогноз солнечной активности

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили, что в ближайшие дни солнечная активность будет оставаться низкой. 28 августа магнитная активность снизится до зеленого уровня с К-индексом 2,7.

В то же время, метеозависимым людям советуют обращать внимание на прогноз геомагнитной ситуации, ведь она может влиять на самочувствие. Об этом пишет meteoagent.

Среди последствий воздействия магнитных бурь врачи называют головную боль, усталость, тревожность, раздражительность, перепады давления и обострение хронических заболеваний. Чтобы облегчить свое состояние в периоды повышенной солнечной активности, рекомендуют больше отдыхать, избегать стресса, отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя и кофе.

