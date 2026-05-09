Яка модель автомобіля найпопулярніша в Україні

У квітні українці уклали 74 914 договорів купівлі-продажу вживаних автомобілів на внутрішньому ринку. Порівняно з березнем обсяги продажів скоротилися на 20,9%.

Експерти пов’язують таке падіння насамперед із різким подорожчанням пального, а також із поступовим насиченням попиту на ринку. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку (ІДА).

Водночас у річному вимірі спад був менш відчутним — лише 3,2% у порівнянні з квітнем минулого року. Фахівці ІДА зазначають, що український вторинний авторинок переважно складається зі старих автомобілів із середнім віком близько 16 років. За нинішніх цін на бензин, які наближаються до 70 гривень за літр, утримання таких машин стає дедалі дорожчим, і навіть встановлення газобалонного обладнання вже не завжди допомагає суттєво економити.

За словами аналітиків, сьогодні покупці опинилися перед складним вибором: або дешевші авто на внутрішньому ринку із середньою ціною близько 6,5 тисячі доларів, які часто не вирізняються економічністю, або свіжопригнаний транспорт, вартість якого стартує від 13–15 тисяч доларів.

У результаті багато українців відкладають купівлю автомобіля, не бажаючи витрачати значні суми на пальне та обслуговування старих машин.

Лідером серед брендів залишається Volkswagen — у квітні в Україні було укладено 8896 угод із цими автомобілями. На четвертому місці досі утримується ВАЗ із результатом 3959 продажів. Експерти пояснюють це тим, що такі авто залишаються найдоступнішим варіантом для багатьох українців, особливо в регіонах.

Серед моделей перше місце впевнено посідає Volkswagen Passat — 2279 угод. В ІДА називають його "народним автомобілем" українського ринку завдяки поєднанню практичності, доступності та надійності. Також популярності моделі додає високий попит на вторинному ринку.

До трійки найпопулярніших моделей також увійшли Škoda Octavia (2182 продажі) та Volkswagen Golf (2119 угод).

Експерти зазначають, що вподобання покупців нині поділилися: частина українців шукає максимально бюджетні автомобілі, тоді як інші обирають уживані преміальні моделі, зокрема BMW.

Головні тенденції ринку Аналітики звертають увагу, що на внутрішньому ринку частка автомобілів із газобалонним обладнанням значно вища, ніж серед імпортованих машин. Це пояснюється тим, що багато авто були переобладнані ще тоді, коли газ дозволяв суттєво економити на пальному.

Структура ринку за типами пального виглядає так:

бензин — 42,8%;

дизель — 25,4%;

газ/бензин (ГБО) — 20,3%;

електромобілі — 8,6%;

гібриди — 2,6%;

газ — 0,3%.

