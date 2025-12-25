Які дизельні автомобілі найпопулярніші в Україні

У листопаді український автопарк поповнився понад 5,3 тисячами автомобілів із дизельними двигунами, що на 2% перевищує показник минулого року. Із цієї кількості близько 1,4 тисячі машин були новими, що на 8% менше, ніж торік, а решта 3,9 тисячі – вживані автомобілі, ввезені з-за кордону, демонструючи зростання на 5%

Про це повідомляє "УкрАвтопром". Серед нових дизельних авто найпопулярнішим залишився компактний кросовер Renault Duster, який традиційно користується високим попитом в Україні. Також у топі нових дизельних моделей опинилися Toyota Land Cruiser Prado, Fiat Titano, Volkswagen Touareg та Volkswagen Tiguan.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Що стосується імпортованих вживаних дизельних автомобілів, лідером стала Renault Mégane, зовсім поруч за популярністю – компактний кросовер Nissan Qashqai, а третє місце посіла Škoda Octavia. Серед інших затребуваних моделей – Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найнадійніших автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!