Какие дизельные автомобили самые популярные в Украине

В ноябре украинский автопарк пополнился более 5,3 тысяч автомобилей с дизельными двигателями, что на 2% превышает показатель прошлого года. Из этого количества около 1,4 тысячи машин были новыми, что на 8% меньше, чем в прошлом году, а остальные 3,9 тысячи – подержанные автомобили, ввезенные из-за рубежа, демонстрируя рост на 5%

Об этом сообщает " УкрАвтопром ". Среди новых дизельных авто самым популярным остался компактный кроссовер Renault Duster, традиционно пользующийся высоким спросом в Украине. Также в топе новых дизельных моделей оказались Toyota Land Cruiser Prado, Fiat Titano, Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan.

Что касается импортируемых подержанных дизельных автомобилей, лидером стала Renault Mégane, совсем рядом по популярности – компактный кроссовер Nissan Qashqai, а третье место заняла Škoda Octavia. Среди других востребованных моделей – Volkswagen Passat и Hyundai Santa Fe.

