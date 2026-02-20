Які документи потрібні для оформлення пенсії по інвалідності: повний перелік

В Україні пенсія за віком — один із найпоширеніших видів пенсійних виплат. Незважаючи на те, що багато даних уже є в електронних реєстрах, для правильного призначення пенсії все одно потрібен повний пакет документів.

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області нагадало, які саме папери необхідно підготувати, щоб оформити пенсію без затримок. Подати документи можна завчасно — за один місяць до досягнення пенсійного віку. Це дозволяє уникнути пропусків виплат і прискорити процес призначення.

Основний перелік документів для оформлення пенсії за віком

Для призначення пенсії за віком потрібно надати такі документи (оригінали при особистому зверненні або якісні кольорові скан-копії/фото при поданні через вебпортал з накладенням кваліфікованого електронного підпису):

паспорт громадянина України (або ID-картка разом із витягом з реєстру про зареєстроване місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

трудова книжка (оригінал; якщо їх кілька — усі наявні);

документи, що підтверджують страховий стаж (якщо записи в трудовій книжці неповні, нечіткі або зроблені з порушеннями) — це можуть бути довідки з архівів, довідки з підприємств, накази про прийняття/звільнення, трудові договори, особові рахунки тощо;

диплом, свідоцтво чи атестат про навчання на денній формі у вищих або середніх спеціальних навчальних закладах (для зарахування періодів навчання до стажу);

військовий квиток або посвідчення військовослужбовця (для підтвердження періодів проходження військової служби);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року (після цієї дати дані зазвичай уже є в реєстрі Пенсійного фонду);

свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу або про зміну прізвища (якщо прізвище змінювалося і частина документів видана на попереднє прізвище);

свідоцтва про народження дітей (для жінок — щоб зарахувати періоди догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку);

документи, що підтверджують пільговий стаж роботи (шкідливі умови, підземні роботи, особливий характер праці тощо);

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО) — якщо заявник має такий статус;

реквізити банківського рахунку (IBAN) або заява на отримання пенсії готівкою через поштове відділення.

Як подати документи

Подати документи можна кількома способами:

особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;

через вебпортал електронних послуг ПФУ (з накладенням КЕП);

через портал "Дія" (якщо послуга доступна у вашому регіоні);

через уповноважену особу за довіреністю.

У разі подання через електронні сервіси всі документи повинні бути чіткими, кольоровими скан-копіями або якісними фото.

Читайте также: У яких магазинах можна витратити гроші "зимової підтримки": оновлено перелік

Чому важливо подати документи завчасно

Подання за місяць до досягнення пенсійного віку дозволяє Пенсійному фонду встигнути перевірити всі дані, запросити відсутні довідки та уникнути затримок із першою виплатою. Якщо документи подані пізніше, перша пенсія може надійти з затримкою, але буде перерахована за весь період з дня виникнення права.

Якщо у вас є сумніви щодо стажу, заробітку чи пільгових періодів — краще звернутися до сервісного центру ПФУ заздалегідь. Фахівці допоможуть зібрати необхідні довідки та перевірити, чи все відповідає вимогам.

Нагадаємо, ми вже писали, як докупити стаж до пенсії та коли краще це зробити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!