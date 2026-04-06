Які електромобілі найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

Березень 2026 року став переломним для українського авторинку, продемонструвавши різке зростання інтересу до електромобілів. Загалом у трьох ключових сегментах було зареєстровано 6361 електрокар.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку. Найбільш помітною тенденцією стало стрімке збільшення внутрішніх перепродажів — їх обсяги зросли на 124,6% порівняно з лютим. Такий сплеск попиту пояснюють різким подорожчанням пального: дизель досяг позначки 86 грн за літр, а бензин А-95 тримається на рівні близько 72 грн. Додатково вплинули розвиток мережі швидкісних зарядних станцій і популяризація електротранспорту через автоблогерів.

Водночас суттєве зростання зафіксовано й в інших сегментах: імпорт уживаних електрокарів зріс на 84,9%, а продаж нових моделей — на 55,5% у місячному вимірі.

На внутрішньому вторинному ринку сформувався чіткий список лідерів. Найпопулярнішим залишається Nissan Leaf — доступний електрохетчбек, який давно вважають "точкою входу" у світ електромобілів. У березні було продано 661 таке авто. Також стабільно високий попит зберігається на моделі Tesla, а до топ-10 входять переважно європейські та корейські міські електрокари.

У сегменті імпортованих уживаних авто вподобання українців багато в чому повторюють внутрішній ринок, однак більший акцент робиться на новіші моделі з кращим технічним станом. Тут також лідирує Nissan Leaf (204 авто), хоча його позиції поступово зміцнюють технологічні моделі Tesla. Популярності набирають і корейські та європейські кросовери середнього класу, які часто обирають як альтернативу дизельним SUV.

Ринок нових електромобілів очолили китайські бренди, які пропонують сучасне оснащення та більший запас ходу за конкурентною ціною. Лідером став компактний електрокросовер BYD Leopard 3 із результатом 33 проданих авто. Водночас у десятці найпопулярніших залишаються й німецькі преміальні моделі, орієнтовані на більш вимогливих покупців.

Експерти зазначають, що березнева динаміка свідчить про зміну вектору ринку: електромобілі дедалі впевненіше займають ключові позиції в Україні.

