Які гібриди найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

Протягом 2025 року український автопарк поповнився 31,2 тисячі гібридних легкових автомобілів. Йдеться як про класичні гібриди (HEV), так і про плагін-гібриди (PHEV). Порівняно з попереднім роком кількість таких реєстрацій зросла на 31%.

Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром". Як і роком раніше, більшу частину ринку гібридів становили нові машини — їхня частка сягнула 57% від загального обсягу. Інші 43% припали на автомобілі з пробігом, імпортовані з-за кордону.

Серед нових гібридних моделей найбільший попит мали автомобілі бренду Toyota. Лідером продажів став кросовер Toyota RAV4, який упродовж року обрали 3533 покупці. Другу позицію зайняв компактний Toyota Yaris Cross із результатом 953 реєстрації, а третє місце посів Nissan Qashqai — 872 авто.

На ринку вживаних гібридних легковиків першість утримав Toyota Prius, який зареєстрували 815 разів. До трійки найпопулярніших також увійшли Ford Escape з показником 726 автомобілів та Ford Fusion US, що отримав 687 реєстрацій.

