Какие гибриды самые популярные в Украине: названы топ моделей

В 2025 году украинский автопарк пополнился 31,2 тысячи гибридных легковых автомобилей. Речь идет как о классических гибридах (HEV), так и о плагинах-гибридах (PHEV). По сравнению с предыдущим годом количество таких регистраций выросло на 31%.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации " Укравтопром ". Как и годом ранее, большую часть рынка гибридов составляли новые машины — их доля достигла 57% от общего объема. Остальные 43% пришлись на автомобили с пробегом, импортируемые из-за границы.

Среди новых гибридных моделей наибольшим спросом пользуются автомобили бренда Toyota. Лидером продаж стал кроссовер Toyota RAV4, который за год выбрали 3533 покупателя. Вторую позицию занял компактный Toyota Yaris Cross с результатом 953 регистрации, а третье место занял Nissan Qashqai – 872 авто.

На рынке подержанных гибридных легковушек первенство удержал Toyota Prius, зарегистрировавшийся 815 раз. В тройку самых популярных также вошли Ford Escape с показателем 726 автомобилей и Ford Fusion US, получивший 687 регистраций.

