Яким буде курс долар на початку вересня: банкір поділився прогнозом

У перші дні вересня долар в Україні демонструватиме передбачувану динаміку. Головні фактори, що впливають на валютний курс, підтверджують відносну стабільність ринку.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестицій "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі для УНІАН зазначив, що старт осені пройде інерційно – ключові валютні коливання повторюватимуть літні тенденції.

За прогнозом експерта, у період з 1 до 7 вересня долар на міжбанківському ринку коливатиметься в межах 41,6–42 гривні. На готівковому ринку очікуються ті самі показники – від 41,6 до 42 гривень за долар.

Читайте також: Експерти попереджають: які купюри долара та євро краще продати негайно

Отже, у перші дні вересня 100 доларів обійдуться українцям у 4160–4200 гривень, а за 1000 доларів доведеться заплатити від 41 600 до 42 000 гривень.

Крім того, банкір озвучив прогноз і щодо євро: за його словами, курс цієї валюти триматиметься на рівні 48–49 гривень на міжбанку та 48–49,5 гривні на готівковому ринку.

Відповідно, за 100 євро доведеться заплатити від 4800 до 4950 гривень, а сума у 1000 євро обійдеться в межах 48 000–49 500 гривень.

Нагадаємо, раніше аналітики розповіли, чи варто очікувати на стрибок долара восени.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!