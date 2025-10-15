Якій категорії пенсіонерів виплатять надбавку у розмірі 500 гривень: подробиці

Українські пенсіонери мають право на додаткову щомісячну виплату до своєї пенсії — надбавку за понаднормовий трудовий стаж. Ця доплата може сягати майже 500 гривень і залежить від того, наскільки тривалим був робочий стаж людини понад встановлений мінімум.

Про це пише Час Дій. У 2025 році за кожен рік понаднормової роботи передбачено 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З огляду на те, що з січня 2025 року цей показник становить 2 361 гривню, розмір надбавки складає 23,61 грн за кожен додатковий рік стажу. Наприклад, за 10 років понаднормової роботи пенсіонер отримає 236 гривень доплати, а за 20 років — 472 гривні щомісяця.

Для виходу на пенсію у 2025 році необхідно мати певну кількість страхового стажу: у 60 років — не менше 32 років, у 63 — не менше 22, а у 65 років — від 15 років. Ті, хто оформив пенсію до жовтня 2011 року, користуються попередніми нормами — 25 років стажу для чоловіків і 20 для жінок. Після жовтня 2011 року вимоги підвищилися до 35 років для чоловіків і 30 — для жінок. Усі роки роботи понад ці норми враховуються при нарахуванні надбавки.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок цієї доплати здійснюватиметься автоматично щоразу після зміни прожиткового мінімуму. Таким чином, навіть після виходу на пенсію громадяни можуть отримувати додаткову фінансову винагороду за роки праці, яка підтверджує їхній внесок у економіку країни.

