Яку пенсію отримає українець зі стажем роботи у 40 років

Розмір майбутньої пенсії безпосередньо залежить від доходу людини. Наприклад, якщо заробітна плата становила 10 тисяч гривень і трудовий стаж дорівнює 40 рокам, то сума виплат відрізнятиметься залежно від віку виходу на заслужений відпочинок.

Про це пише "24 Канал". У разі оформлення пенсії у 60 років громадянин може розраховувати приблизно на 4,5 тисячі гривень.

Якщо ж відкласти цей момент до 63 років, виплата зросте до орієнтовно 5,3 тисячі гривень. Найвигідніший варіант — вийти на пенсію у 65 років, адже тоді розмір щомісячної виплати становитиме майже 5,8 тисячі гривень.

