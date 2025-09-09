Какую пенсию получит украинец со стажем работы в 40 лет

Размер будущей пенсии напрямую зависит от дохода человека. К примеру, если заработная плата составляла 10 тысяч гривен и трудовой стаж равняется 40 годам, то сумма выплат будет отличаться в зависимости от возраста выхода на заслуженный отдых.

Об этом пишет "24 Канал". При оформлении пенсии в 60 лет гражданин может рассчитывать примерно на 4,5 тысячи гривен.

Читайте также: Всем украинцам посчитают пенсии по одной формуле: что нужно знать и как проверить выплату

Если отложить этот момент до 63 лет, выплата вырастет до ориентировочно 5,3 тысячи гривен. Самый выгодный вариант — выйти на пенсию в 65 лет, ведь тогда размер ежемесячной выплаты будет составлять почти 5,8 тысяч гривен.

Раньше мы рассказывали, какой будет пенсия с 30 годами стажа и как ее рассчитать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!