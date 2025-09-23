Київ готується до зими: що відомо про запуск тепла в будинки

З настанням осені температура повітря починає падати, ранки та вечори стають прохолодними. Тому місцеві органи влади активно готуються до запуску опалення у житлових будинках і закладах соціальної сфери.

За даними КМДА, станом на середину вересня майже 90% житлових будинків, які обслуговують керуючі комунальні компанії, вже отримали акти готовності до нового опалювального сезону. Такі документи видаються теплопостачальними підприємствами після обстеження та перевірки внутрішньобудинкових систем, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, отримання актів готовності завершує підготовчі роботи, які включають регламентні та ремонтні заходи, виконувані керуючими компаніями. Під час перевірок теплопостачальники оцінюють стан інженерних мереж та обладнання, щоб гарантувати стабільне, безпечне та безперебійне надходження тепла в оселі киян.

Житловий фонд столиці досить різноманітний: деякі будинки мають 50–90 років і потребують комплексної заміни підвалів, трубопроводів та теплових пунктів через зношеність систем.

Водночас, незалежно від віку чи конструктивних особливостей будівель, діє одна ключова вимога – мережі та обладнання повинні бути повністю справними. Для цього проводяться детальні перевірки та усуваються всі виявлені несправності.

Посадовець підкреслив, що до початку холодів та моменту ухвалення рішення про подачу тепла залишилося небагато часу, однак його вистачає, щоб усунути зауваження від теплопостачальних організацій, якщо вони ще є.

Заступник голови КМДА зазначив, що акт готовності – це не формальність і не спосіб демонструвати показники. Він відображає результати виконаної роботи або сигналізує про її відсутність.

Опалювальний сезон у Києві: коли почнеться

Дату старту опалювального сезону 2025–2026 у Києві визначатимуть органи місцевого самоврядування. Згідно з постановою № 830, опалення житлових будинків та соціальних закладів запускають, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль опускається нижче +8 °C.

Таким чином, рішення про включення тепла ухвалюється після підтвердження триденного похолодання, що гарантує комфорт у житлових будинках, школах, медичних закладах та установах соціальної сфери. Крім погодних умов, при прийнятті рішення враховується готовність теплопостачальних підприємств і технічний стан мереж.

За потреби КМДА може ініціювати достроковий запуск опалювального сезону, якщо похолодання настане раніше запланованого.

