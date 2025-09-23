Киев готовится к зиме: что известно о запуске тепла в дома

С наступлением осени температура воздуха начинает падать, утренники и вечера становятся прохладными. Поэтому местные органы власти активно готовятся к запуску отопления в жилых домах и в заведениях социальной сферы.

По данным КГГА, на середину сентября почти 90% жилых домов, обслуживающих управляющие коммунальные компании, уже получили акты готовности к новому отопительному сезону. Такие документы представляются теплоснабжающими предприятиями после обследования и проверки внутридомовых систем, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, получение актов готовности завершает подготовительные работы, включающие регламентные и ремонтные мероприятия, выполняемые управляющими компаниями. При проверках теплопоставщики оценивают состояние инженерных сетей и оборудования, чтобы гарантировать стабильное, безопасное и бесперебойное поступление тепла в дома киевлян.

Жилищный фонд столицы достаточно разнообразен: некоторые дома имеют 50–90 лет и нуждаются в комплексной замене подвалов, трубопроводов и тепловых пунктов из-за износа систем.

Читайте также: Зимняя угроза: эксперт назвал регионы Украины, которые могут остаться без отопления

В то же время, независимо от возраста или конструктивных особенностей зданий, действует одно ключевое требование – сети и оборудование должны быть полностью исправны. Для этого проводятся подробные проверки и устраняются все обнаруженные неисправности.

Чиновник подчеркнул, что до начала холодов и момента принятия решения о подаче тепла осталось немного времени, однако его хватает, чтобы устранить замечания от теплоснабжающих организаций, если они еще есть.

Замглавы КГГА отметил, что акт готовности – это не формальность и не способ демонстрировать показатели. Он отображает результаты проделанной работы или сигнализирует об ее отсутствии.

Отопительный сезон в Киеве: когда начнется

Дату старта отопительного сезона 2025-2026 в Киеве будут определять органы местного самоуправления. Согласно постановлению № 830, отопление жилых домов и социальных заведений запускается, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд опускается ниже +8 °C.

Таким образом решение о включении тепла принимается после подтверждения трехдневного похолодания, что гарантирует комфорт в жилых домах, школах, медицинских учреждениях и учреждениях социальной сферы. Помимо погодных условий при принятии решения учитывается готовность теплоснабжающих предприятий и техническое состояние сетей.

При необходимости КГГА может инициировать досрочный запуск отопительного сезона, если похолодание наступит ранее запланированного.

Раньше мы рассказывали, кому из украинцев и как выдавать 20 тыс. гривен на отопление.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!