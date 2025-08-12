'Київ за 4 години та обмін територіями': Трамп розповів про майбутню зустріч з Путіним

Напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці, президент США Дональд Трамп провів брифінг, де окреслив свої очікування від переговорів. Він наголосив, що зустріч буде "пробною" та планує закликати російського лідера до припинення війни в Україні. За словами Трампа, він зможе зрозуміти перспективи мирної угоди вже в перші хвилини діалогу з Путіним.

Про це пише BBC. Американський президент зауважив, що Володимир Зеленський не братиме участі в цій зустрічі, хоча, на його думку, міг би приєднатися. Трамп висловив упевненість, що в майбутньому посадить Путіна та Зеленського за один стіл переговорів, незалежно від власної присутності.

Стосовно окупованих територій Трамп заявив про необхідність "певного обміну" землями, підкресливши, що Україна отримає назад ключові регіони, а зміни лінії фронту мають піти їй на користь. Він зазначив, що Росія контролює значну частину українського узбережжя, яке має високу цінність, і це питання доведеться вирішувати.

Водночас Трамп не виключив можливості вийти з переговорного процесу, якщо сторони не дійдуть згоди. Він зауважив, що, на його думку, Путін прагне отримати всю Україну, і підкреслив, що без його участі діалог між Росією та Заходом міг би взагалі не відбутися. Також він додав, що російські війська могли б захопити Київ за кілька годин, якби скористалися трасою.

Нагадаємо, Трамп вважає, що війну потрібно завершувати, але не каже як.

