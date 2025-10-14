Коли осінні канікули в українських учнів: визначена остаточна дата

В Україні шкільні осінні канікули 2025 року орієнтовно стартують у кінці жовтня. Точні дати визначатиме кожен навчальний заклад окремо.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1003, навчальний рік у школах розпочався 1 вересня 2025 року й триватиме до 30 червня 2026-го.

У Міністерстві освіти і науки уточнили, що 30 червня — це крайній термін, а не обов’язкова дата завершення навчання. Школи можуть самостійно коригувати розклад, зважаючи на навчальне навантаження, безпекову ситуацію, стан здоров’я учнів та готовність педагогічного колективу.

Орієнтовний графік канікул у 2025–2026 навчальному році

Осінні: 27 жовтня — 2 листопада 2025 року

27 жовтня — 2 листопада 2025 року Зимові: 27 грудня 2025 — 11 січня 2026 року

27 грудня 2025 — 11 січня 2026 року Весняні: 23 — 29 березня 2026 року

23 — 29 березня 2026 року Літні: з 1 червня до початку нового навчального року

У МОН наголосили, що загальна тривалість канікул протягом року має становити не менше 30 календарних днів. Водночас школи можуть змінювати графік відпочинку у разі погіршення безпекової чи епідеміологічної ситуації в регіоні.

