Коли чекати потепління в Україні: синоптик дала прогноз

Найхолодніша погода в Україні прогнозується в період із 2 по 4 лютого, після чого морози поступово почнуть слабшати. У понеділок, 2 лютого, країну накриє інтенсивне похолодання. У нічні години температура повітря опускатиметься до -20…-28 градусів, а вдень коливатиметься в межах -12…-19 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У південних регіонах буде дещо тепліше: вночі очікується -12…-18 градусів, удень — від -2 до -10.

Синоптикиня пояснила, що наразі погодні умови формує антициклон, тож у більшості областей опадів не передбачається. Водночас вплив чорноморського циклону може спричинити снігопади та хуртовини в Криму й Приазов’ї.

У Києві, за словами Діденко, найближчої ночі температура знизиться приблизно до -25 градусів, а вдень утримається на рівні близько -15. Опадів у столиці не очікується, вдень можливі сонячні прояснення.

Також синоптикиня зазначила, що 3 та 4 лютого холод ще залишатиметься відчутним, однак уже з 5–6 лютого прогнозується поступове потепління. За її словами, українцям фактично потрібно пережити лише кілька найморозніших днів і ночей.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

