Кого з вчителів можуть мобілізувати у 2026 році: повний перелік

Педагогічні працівники в Україні не звільняються від мобілізації автоматично. Закон передбачає, що окремі категорії вчителів можуть отримати відстрочку від призову під час воєнного стану, однак для цього необхідно відповідати визначеним вимогам.

Якщо таких підстав немає, педагогів можуть мобілізувати на загальних умовах. Про це адвокати розповіли Фактам ICTV.

За яких умов учителі можуть отримати відстрочку

Відповідно до чинного законодавства, право на відстрочку мають педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи із навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Як пояснила адвокатка, кандидатка юридичних наук Анна Даніель, саме виконання цих умов є однією з підстав для оформлення відстрочки від мобілізації.

Крім цього, педагоги можуть скористатися й іншими підставами, передбаченими законодавством. Зокрема, йдеться про осіб з інвалідністю або медичними протипоказаннями до військової служби, єдиних опікунів дітей, а також громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту України, чи були посмертно удостоєні звання Героя України за події Революції Гідності.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Коли педагогів можуть мобілізувати

Адвокатка Мирослава Мостова нагадала, що постанова Кабінету Міністрів №1558, яка набрала чинності у 2025 році, уточнила порядок надання відстрочки окремим категоріям громадян. Зокрема, її положення стосуються і науково-педагогічних працівників, які відповідають установленим законом критеріям.

Водночас Анна Даніель зазначила, що у разі відсутності законних підстав для відстрочки або звільнення від призову педагогічний працівник може бути мобілізований, якщо цього потребують Збройні сили України чи інші військові формування.

За словами юристки, під час ухвалення таких рішень зазвичай враховують потребу у збереженні кваліфікованих кадрів у сфері освіти, тому педагогів намагаються залучати до військової служби лише за нагальної необхідності.

Чи можна оформити відстрочку через "Резерв+"

Адвокатка Олена Воронкова повідомила, що частина педагогічних і науково-педагогічних працівників може оформити відстрочку через застосунок "Резерв+".

Для цього в Єдиній державній електронній базі з питань освіти повинні бути актуальні відомості про місце роботи, підтверджене навантаження не менше ніж 0,75 ставки та наявність права на відстрочку. Крім того, посада має входити до визначеного законодавством переліку, а заклад освіти або наукова установа — бути державної форми атестації відповідно до встановлених вимог.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки відстрочки зможе отримати військовий після демобілізації.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!