Кого у 2026 році не торкнеться підвищення пенсій та чому

Кількість пенсіонерів в Україні продовжує скорочуватися. За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня поточного року в країні налічувалося близько 10,2 млн осіб, які отримують пенсійні виплати. Це приблизно на 100 тисяч менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Однією з ключових причин такого зменшення є поступове підвищення вимог до страхового стажу. Щороку він збільшується на один рік. Станом на сьогодні для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки офіційного трудового стажу зі сплатою внесків до ПФУ. У 2026 році ця вимога зросте до 33 років, у 2027-му — до 34, а у 2028-му — до 35 років. Надалі цей показник залишатиметься незмінним. Про це повідомляє ПФУ.

Кому і коли підвищать пенсії у 2026 році

Близько 40% українських пенсіонерів отримають підвищення виплат уже з 1 січня 2026 року. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 грн, що на 234 грн більше, ніж раніше. Пенсіонери з мінімальними виплатами, які зараз становлять 2361 грн, отримають саме таку надбавку. Максимальні пенсії, обмежені десятьма мінімальними, зростуть до 25 950 грн, а найбільше підвищення сягне 2340 грн.

Додаткові нарахування передбачені й для осіб із понаднормовим стажем — більше ніж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. За кожен додатковий рік стажу пенсія зросте на 2,34 грн. Наприклад, за 10 років понад норму надбавка становитиме 23,40 грн, але загальний розмір виплат усе одно не може перевищувати встановлений максимум.

Наймасштабніше підвищення очікується з 1 березня 2026 року під час щорічної індексації. Вона охопить майже 90% пенсіонерів — понад 9 млн осіб. Точний коефіцієнт індексації ще не визначений, однак попередньо він може становити 11–15%, але не більше ніж 1500 грн. Максимальну доплату отримають ті, чия пенсія перевищує 10–13,5 тис. грн залежно від відсотка індексації.

Чому великий стаж не гарантує високої пенсії

Розмір пенсії за віком в Україні обчислюється за формулою, яка враховує середню зарплату по країні за останні три роки, особистий коефіцієнт заробітку та коефіцієнт стажу. Навіть за тривалого трудового життя низька офіційна зарплата істотно зменшує кінцеву суму виплат.

Наприклад, якщо людина працювала з 16 років і має 44 роки стажу, але її офіційна зарплата була близькою до мінімальної, розрахункова пенсія становитиме трохи більше ніж 3500 грн. Навіть із доплатами за понаднормовий стаж вона не перевищить 3800 грн. Основна причина — низький коефіцієнт заробітку, який стаж компенсує лише частково.

Чому не індексують пенсії "молодим" пенсіонерам

У Пенсійному фонді пояснюють, що мета індексації — осучаснення пенсій, призначених багато років тому. Ті, хто вийшов на пенсію нещодавно, уже мають актуальну зарплатну базу, тому повної індексації для них не проводять. У попередні роки їм нараховували лише символічні доплати або зменшені коефіцієнти. Якою буде індексація для цієї категорії у 2026 році, поки не визначено.

Що таке бальна пенсійна система

Уряд розглядає запровадження нової моделі нарахування пенсій, заснованої на бальній системі. За нею кожен місяць роботи оцінюватиметься в балах залежно від рівня зарплати. Сума балів за все трудове життя, помножена на вартість одного бала, визначатиме розмір пенсії. Така система дозволила б автоматично осучаснювати всі пенсії та зменшити розрив між "старими" й "новими" виплатами. Проте строки впровадження реформи поки невідомі.

Чи вигідно докуповувати страховий стаж

Купівля стажу доцільна, якщо для виходу на пенсію у 60 років не вистачає до двох років. У 2025 році місяць стажу коштує 1760 грн, а з січня — 1902 грн. Якщо бракує одного року, одноразовий внесок окупається приблизно за півтора року отримання пенсії. Якщо ж не вистачає трьох і більше років, фінансово вигідніше дочекатися виходу на пенсію у 63 роки.

Пенсії осіб з інвалідністю у 2026 році

Виплати зростуть за рахунок підвищення прожиткового мінімуму та індексації. Мінімальна пенсія по інвалідності становитиме 2595 грн. Розмір пенсій залежатиме від групи інвалідності та обчислюватиметься як відсоток від пенсії за віком. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні виплати будуть значно вищими — від 9478 до 16 847 грн.

Пенсія у разі втрати годувальника

Такі виплати призначаються непрацездатним членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні. Мінімальна сума становить 2361 грн, а для дітей загиблих військовослужбовців — від 6100 до 7800 грн. Для оформлення радять звертатися до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Нагадаємо, ми вже писали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком у 2026 році.

