Кого в 2026 году не коснется повышения пенсий и почему

Число пенсионеров в Украине продолжает сокращаться. По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 октября текущего года в стране насчитывалось около 10,2 млн человек, получающих пенсионные выплаты. Это примерно на 100 тысяч меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Одной из ключевых причин такого уменьшения есть постепенное повышение требований к страховому стажу. Каждый год он увеличивается на один год. По состоянию на сегодняшний день для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет официального трудового стажа с уплатой взносов в ПФУ. В 2026 году это требование вырастет до 33 лет, в 2027-м - до 34, а в 2028-м - до 35 лет. В дальнейшем этот показатель будет оставаться неизменным. Об этом сообщает ПФУ.

Кому и когда повысят пенсии в 2026 году

Около 40% украинских пенсионеров получат повышение выплат уже с 1 января 2026 года. Это связано с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2595 грн, что на 234 грн больше, чем раньше. Пенсионеры с минимальными выплатами, которые сейчас составляют 2361 грн., получат именно такую надбавку. Максимальные пенсии, ограниченные десятью минимальными, возрастут до 25 950 грн, а наибольшее повышение составит 2340 грн.

Дополнительные начисления предусмотрены и для лиц со сверхурочной стажем — более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. За каждый дополнительный год стажа пенсия вырастет на 2,34 грн. К примеру, за 10 лет сверх нормы надбавка составит 23,40 грн, но общий размер выплат все равно не может превышать установленный максимум.

Самое масштабное повышение ожидается с 1 марта 2026 во время ежегодной индексации. Она охватит почти 90% пенсионеров – более 9 млн человек. Точный коэффициент индексации еще не определен, однако предварительно он может составлять 11–15%, но не более 1500 грн. Максимальную доплату получат пенсия, превышающая 10–13,5 тыс. грн в зависимости от процента индексации.

Почему большой стаж не гарантирует высокую пенсию

Размер пенсии по возрасту в Украине исчисляется по формуле, которая учитывает среднюю зарплату по стране за последние три года, личный коэффициент заработка и стаж. Даже при длительной трудовой жизни низкая официальная зарплата существенно уменьшает конечную сумму выплат.

Например, если человек работал с 16 лет и имеет 44 года стажа, но его официальная зарплата была близка к минимальной, расчетная пенсия будет составлять чуть более 3500 грн. Даже с доплатами за сверхурочный стаж она не превысит 3800 грн. Основная причина — низкий коэффициент заработка, который стаж компенсирует частично.

Почему не индексируют пенсии "молодым" пенсионерам

В Пенсионном фонде объясняют, что цель индексации – осовременивание пенсий, назначенных много лет назад. Вышедшие на пенсию недавно уже имеют актуальную зарплатную базу, поэтому полной индексации для них не проводят. В предыдущие годы им начислялись только символические доплаты или уменьшенные коэффициенты. Какова будет индексация для этой категории в 2026 году, пока не определено.

Что такое балльная пенсионная система

Правительство рассматривает введение новой модели начисления пенсий, основанной на бальной системе. По ней каждый месяц работы будет оцениваться в баллах в зависимости от уровня зарплаты. Сумма баллов за всю трудовую жизнь, умноженная на стоимость одного балла, будет определять размер пенсии. Такая система позволила автоматически осовременивать все пенсии и уменьшить разрыв между "старыми" и "новыми" выплатами. Однако сроки введения реформы пока неизвестны.

Выгодно ли докупать страховой стаж

Покупка стажа целесообразна, если для ухода на пенсию в 60 лет не хватает до двух лет. В 2025 году месяц стажа стоит 1760 грн, а с января – 1902 грн. Если не хватает одного года, единовременный взнос окупается примерно за полтора года получения пенсии. Если же не хватает трех и более лет, финансово выгоднее дождаться выхода на пенсию в 63 года.

Пенсии лиц с инвалидностью в 2026 году

Выплаты возрастут за счет повышения прожиточного минимума и индексации. Минимальная пенсия по инвалидности составит 2595 грн. Размер пенсий будет зависеть от группы инвалидности и рассчитываться как процент от пенсии по возрасту. Для лиц с инвалидностью в результате войны минимальные выплаты будут значительно выше - от 9478 до 16 847 грн.

Пенсия в случае утраты кормильца

Такие выплаты назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего, находившимся на его содержании. Минимальная сумма составляет 2361 грн, а для детей погибших военнослужащих – от 6100 до 7800 грн. Для оформления советуют обращаться в любой сервисный центр ПФУ.

