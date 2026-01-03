Комфортні та бюджетні: топ найкращих сімейних автомобілів 

Якщо ви шукаєте практичний, просторий і безпечний автомобіль для сім'ї з обмеженим бюджетом, вторинний ринок пропонує відмінні варіанти. Британський портал WhatCar? проаналізував актуальні пропозиції та склав рейтинг найкращих сімейних моделей вартістю до 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Ми виділили п'ятірку лідерів, які поєднують надійність, комфорт і доступну ціну. Про це пише WhatCar.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Skoda Octavia (2013–2020) Попереднє покоління цієї моделі стало справжньою легендою серед сімейних авто. Величезний багажник, просторий салон, економічні та надійні двигуни, а також хороше базове оснащення роблять її ідеальним вибором для тих, хто шукає максимум практичності за розумні гроші. Seat Leon В Україні ця модель не надто поширена, але вона заслуговує уваги. Leon побудований на тій самій платформі, що й Volkswagen Golf, але коштує дешевше. Він отримав від "німця" жваві та надійні мотори, відмінну керованість і сучасний дизайн — чудовий баланс ціни та якості. Audi A3 Преміум-компакт з однією з найкращих у класі якості збірки. Потужні двигуни забезпечують хорошу динаміку, а мінімалістичний, але елегантний інтер'єр додає статусу. Ідеальний варіант для тих, хто хоче трохи розкоші без значних переплат. Skoda Scala Чудова альтернатива Octavia для тих, у кого бюджет менший. Scala виглядає свіжіше й сучасніше, пропонує комфортні сидіння, м'яку підвіску та практичний салон — усе це за нижчою ціною. Volkswagen Golf Класика, яку в Україні люблять за ідеальне поєднання комфорту, надійності та керованості. Навіть у вживаному стані Golf залишається еталоном компактного сімейного хетчбека.

Також ми вже писали про топ найгірших китайських автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!