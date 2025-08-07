Кому з українців найважче знайти роботу: названо професії з надлишком кандидатів

В Україні на сьогодні найскладніше знайти роботу копірайтерам, операторам чату, менеджерам і контент-менеджерам – на кожну вакансію подаються десятки кандидатів. Найбільша конкуренція спостерігається в сферах фрілансу та онлайн-обслуговування.

Про це йдеться у дослідженні одного з популярних порталів для пошуку роботи, пише OBOZ.UA. Саме ці спеціальності отримують найбільше відгуків від претендентів, а потрапити на такі посади стає все важче.

Дослідження показують, що вакансії, пов'язані з роботою з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням, стали найпопулярнішими серед кандидатів. Навіть за середнього або низького рівня зарплат, ці посади викликають найбільший інтерес серед шукачів роботи.

Топ-5 вакансій, де фіксується найвище конкуренція:

копірайтер – 93 відгуки на 1 вакансію, медіанна зарплата: 12 500 грн;

супервайзер – 61 відгук, зарплата: 34 900 грн;

оператор чату – 42 відгуки, зарплата: 27 000 грн;

менеджер – 37 відгуків, зарплата: 22 500 грн;

контент-менеджер – 35 відгуків, зарплата: 15 000 грн.

Попит на ці вакансії зумовлений тим, що багато з них можна виконувати дистанційно, не вимагаючи значних витрат на професійну підготовку, що є важливою перевагою в умовах війни та нестабільної ситуації. Крім того, люди шукають гнучкість, безпеку і можливість поєднувати роботу з іншими обов’язками або навчанням.

Де ще спостерігається схожа ситуація

промоутери – 31 відгук, зарплата – 7750 грн;

пакувальники – 28 відгуків, зарплата – 20 000 грн;

менеджери інтернет-магазину – 25 відгуків, зарплата – 22 500 грн;

менеджери з роботи з клієнтами – 21 відгук, зарплата – 22 500 грн.

Слід зазначити, що у порівнянні з минулим роком конкуренція на окремі вакансії зменшилася. До прикладу, на менеджера інтернет-магазину у 2024 році подавалися в середньому 73 кандидати, а цього року – лише 25. Натомість копірайтери зберігають популярність другий рік поспіль, і кількість охочих навіть зросла – з 76 до 93. У попередньому рейтингу також були такі професії:

оператори ПК – 29 відгуків;

SMM-менеджери – 21 відгук;

контентники – 26 відгуків.

Експерти підкреслюють, що ситуація вкотре демонструє загальну закономірність – найвищу конкуренцію спостерігають у сегменті "доступних" цифрових спеціальностей. Це ті напрями, де часто не вимагають офіційних сертифікатів, дипломів чи багаторічного досвіду. Кількість охочих працювати тут значна, а от вакансій – обмаль.

