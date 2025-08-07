Кому из украинцев труднее всего найти работу: названы профессии с избытком кандидатов

В Украине на сегодняшний день сложнее всего найти работу копирайтерам, операторам чата, менеджерам и контент-менеджерам – на каждую вакансию подаются десятки кандидатов. Наибольшая конкуренция наблюдается в сферах фриланса и онлайн-обслуживания.

Об этом говорится в исследовании одного из популярных порталов по поиску работы, пишет OBOZ.UA. Именно эти специальности получают больше всего откликов от соискателей, а попасть на такие должности становится все труднее.

Исследования показывают, что вакансии, связанные с работой с текстами, коммуникацией и онлайн-обслуживанием, стали самыми популярными среди кандидатов. Даже при среднем или низком уровне зарплат, эти должности вызывают наибольший интерес среди соискателей.

Топ-5 вакансий, где фиксируется высшая конкуренция:

копирайтер – 93 отзыва на 1 вакансию, медианная зарплата: 12 500 грн;

супервайзер – 61 отзыв, зарплата: 34 900 грн;

оператор чата – 42 отзыва, зарплата: 27 000 грн;

менеджер – 37 отзывов, зарплата: 22 500 грн;

контент-менеджер – 35 отзывов, зарплата: 15 000 грн.

Спрос на эти вакансии обусловлен тем, что многие можно выполнять дистанционно, не требуя значительных затрат на профессиональную подготовку, что является важным преимуществом в условиях войны и нестабильной ситуации. Кроме того, люди ищут гибкость, безопасность и возможность совмещать работу с другими обязанностями или обучением.

Читайте также: Предлагают более 40 000 грн, но работать некому: кого активно ищут работодатели в Украине

Где еще наблюдается похожая ситуация

промоутеры – 31 отзыв, зарплата – 7750 грн;

упаковщики – 28 отзывов, зарплата – 20 000 грн;

менеджеры интернет-магазина – 25 отзывов, зарплата – 22 500 грн;

менеджеры по работе с клиентами – 21 отзыв, зарплата – 22 500 грн.

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом конкуренция на отдельные вакансии уменьшилась. К примеру, на менеджера интернет-магазина в 2024 году подавали в среднем 73 кандидата, а в этом году – только 25. Зато копирайтеры сохраняют популярность второй год подряд, и количество желающих даже выросло – с 76 до 93. В предыдущем рейтинге также были такие профессии:

операторы ПК – 29 отзывов;

SMM-менеджеры – 21 отзыв;

контентники – 26 отзывов.

Эксперты подчеркивают, что ситуация в очередной раз демонстрирует общую закономерность – наибольшая конкуренция наблюдается в сегменте "доступных" цифровых специальностей. Это те направления, где часто не требуют официальных сертификатов, дипломов или многолетнего опыта. Количество желающих работать здесь значительное, а вот вакансий – мало.

Напомним, ранее мы рассказывали, за какими работниками в Украине настоящая охота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!