Кому можуть списати борги за комунальні послуги у 2026 році

Через повномасштабну війну значна кількість українців опинилася у скрутному матеріальному становищі. Багато людей були змушені покинути свої оселі, однак рахунки за комунальні послуги продовжують нараховуватися.

Тож дедалі частіше виникає запитання: чи обов’язково сплачувати за послуги, якими фактично не користувалися. Про те, у яких випадках комунальні борги можуть бути зменшені або списані та як діяти у 2026 році, пояснює редакція сайту Новини.LIVE.

Коли можна не оплачувати окремі комунальні послуги

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", якщо квартира або будинок не використовувалися понад один місяць, власник має право звернутися з вимогою про зменшення або тимчасове припинення нарахувань за певні послуги. Це стосується:

– газопостачання; – водопостачання; – електроенергії; – вивезення побутових відходів.

Для цього необхідно окремо звернутися до кожного постачальника з письмовою заявою. До неї слід додати документи, які підтверджують відсутність мешканців у помешканні, наприклад довідку про перебування за кордоном у зв’язку з роботою, навчанням або іншими обставинами.

Водночас така норма не поширюється на оплату опалення та утримання багатоквартирного будинку. Нарахування за ці послуги здійснюються незалежно від фактичного проживання, і заборгованість за ними продовжує накопичуватися.

Як діяти зі старими комунальними боргами

Якщо домовитися про реструктуризацію заборгованості не вдалося або споживач не погоджується з сумою боргу, комунальні підприємства можуть звернутися до суду. Водночас закон передбачає можливість не сплачувати заборгованість, яка виникла понад три роки тому.

На сайті Верховної Ради України зазначено, що відповідно до статті 257 Цивільного кодексу України діє строк позовної давності — три роки. Після його спливу борг може бути визнаний таким, що не підлягає стягненню.

Однак важливо врахувати, що суд не застосовує строк позовної давності автоматично. Боржник має самостійно подати письмове клопотання із проханням врахувати сплив цього строку. Без такої заяви суд може ухвалити рішення про стягнення всієї суми боргу.

Зазвичай на подання відповідного клопотання відводиться 10 днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження. Навіть у разі пропуску цього строку варто звертатися до суду — доки рішення не винесене, можливість захистити свої права зберігається.

Після ухвалення рішення його можна оскаржити протягом 30 днів. У апеляційній скарзі також дозволено повторно просити суд застосувати строк позовної давності. Якщо ж про рішення стало відомо із запізненням, закон передбачає можливість подати заяву про поновлення строку на оскарження. У разі її задоволення з’являється ще один шанс домогтися списання застарілої комунальної заборгованості.

