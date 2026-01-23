Кому могут списать долги за коммунальные услуги в 2026 году

Из-за полномасштабной войны значительное количество украинцев оказалось в тяжелом материальном положении. Многие были вынуждены покинуть свои дома, однако счета за коммунальные услуги продолжают начисляться.

Поэтому все чаще возникает вопрос: обязательно ли платить за услуги, которыми фактически не пользовались. О том, в каких случаях коммунальные долги могут быть уменьшены или списаны и как поступить в 2026 году.

Когда можно не оплачивать отдельные коммунальные услуги

Согласно пункту 6 части 1 статьи 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если квартира или дом не использовались более одного месяца, собственник вправе обратиться с требованием об уменьшении или временном прекращении начислений за определенные услуги. Это касается:

– газоснабжение; – водоснабжение; – электроэнергии; – вывоз бытовых отходов.

Для этого необходимо обратиться отдельно к каждому поставщику с письменным заявлением. К ней следует добавить документы, подтверждающие отсутствие жильцов в квартире, например справку о пребывании за границей в связи с работой, учебой или другими обстоятельствами.

В то же время, такая норма не распространяется на оплату отопления и содержание многоквартирного дома. Начисления за эти услуги производятся независимо от фактического проживания, и задолженность по ним продолжает накапливаться.

Как действовать со старыми коммунальными долгами

Если договориться о реструктуризации задолженности не удалось или потребитель не согласен с суммой долга, коммунальные предприятия могут обратиться в суд. В то же время закон предусматривает возможность не платить задолженность, возникшую более трех лет назад.

На сайте Верховной Рады Украины отмечено, что в соответствии со статьей 257 Гражданского кодекса Украины действует срок исковой давности – три года. После его истечения долг может быть признан не подлежащим взысканию.

Однако важно учесть, что суд не применяет срок исковой давности автоматически. Должник должен самостоятельно подать письменное ходатайство с просьбой учесть истечение этого срока. Без такого заявления суд может принять решение о взыскании всей суммы долга.

Обычно на подачу соответствующего ходатайства отводится 10 дней с момента получения определения об открытии производства. Даже в случае пропуска этого срока следует обращаться в суд, пока решение не вынесено, возможность защитить свои права сохраняется.

После принятия решения его можно оспорить в течение 30 дней. В апелляционной жалобе также разрешено повторно просить суд применить срок исковой давности. Если же решение стало известно с опозданием, закон предусматривает возможность подать заявление о возобновлении срока на обжалование. В случае ее удовлетворения возникает еще один шанс добиться списания устаревшей коммунальной задолженности.

