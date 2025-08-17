Крим та російська мова: Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України

За "домовленостями", які нібито обговорювали російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці, Москва готова відмовитися від частини захоплених українських територій. Натомість Київ мав би поступитися східними районами, які російським військам так і не вдалося окупувати.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерела, наближені до позиції Кремля. Джерела агентства, що побажали залишитися неназваними, підкреслили: їхня інформація про умови, які висуває Володимир Путін, головним чином ґрунтується на перемовинах між Україною, США та європейськими лідерами, тому вона не є вичерпною.

За словами співрозмовників, Кремль висуває такі вимоги:

відсутність перемир’я до укладання повної угоди;

відведення українських військ із території Донецької та Луганської областей;

"замороження" лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях;

повернення Україні частини територій у Сумській та Харківській областях;

офіційне визнання Криму російською територією;

скасування хоча б частини міжнародних санкцій проти РФ;

заборона вступу України до НАТО;

надання Києву певних гарантій безпеки;

офіційний статус для російської мови (на рівні регіонів чи всієї держави), а також необмежена діяльність Російської православної церкви.

Reuters зауважує, що наразі невідомо, чи ці умови є лише початковою позицією для торгу, чи ж Кремль розглядає їх як остаточний ультиматум.

