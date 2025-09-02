Хто має право не проходити базову загальновійськову підготовку у закладах вищої освіти та що це таке

В Україні з 2025 року у вищих навчальних закладах стартує базова загальна військова підготовка (БЗВП). Водночас частина студентів не проходитиме цей курс.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Владислав Дерій. За словами експерта, обов’язкова підготовка не поширюватиметься на три категорії студентів:

тих, кого визнали непридатними до служби за станом здоров’я;

осіб, які до отримання громадянства України вже проходили військову службу в інших країнах;

студентів, що раніше служили у ЗСУ чи інших військових формуваннях.

Чи звільняє військовий квиток?

Юрист уточнив, що сам факт наявності військового квитка не є підставою для відмови від БЗВП. Якщо студент не служив раніше, то він так само має пройти навчання.

