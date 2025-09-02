Кто имеет право не проходить базовую общевойсковую подготовку в высших учебных заведениях и что это такое

В Украине с 2025 года в вузах стартует базовая общая военная подготовка (БЗИН). В то же время, часть студентов не будет проходить этот курс.

Об этом на портале " Юристы.UA " сообщил юрист Владислав Дерий. По словам эксперта, обязательная подготовка не будет распространяться на три категории студентов:

тех, кого сочли непригодными к службе по состоянию здоровья;

лиц, которые к получению гражданства Украины уже проходили военную службу в других странах;

студентов, ранее служивших в ВСУ или других военных формированиях.

Увольняет ли военный билет?

Юрист уточнил, что сам факт наличия военного билета не является основанием для отказа от БЗИН. Если студент не служил раньше, то он должен пройти обучение.

