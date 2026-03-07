русский
Економіка

Хто з українців має право на доплату до пенсії у 20%

Ціхоцька Марія

Хто з українців має право на доплату до пенсії у 20%
Жителі гірських населених пунктів України зможуть отримувати підвищені пенсії та низку соціальних виплат

Жителі гірських населених пунктів України зможуть отримувати підвищені пенсії та низку соціальних виплат. Це передбачає постанова Кабінет Міністрів України №225 від 18 лютого 2026 року, яка набрала чинності 25 лютого та визначає порядок нарахування доплат у 2026 році для людей, що проживають, працюють або навчаються у гірських громадах.

Згідно з документом, розмір надбавки становить 20% від основної суми певних соціальних виплат. Важливо, що тепер таку доплату можуть отримувати не лише постійні мешканці гірських населених пунктів, а й внутрішньо переміщені особи, які переїхали до цих територій. Про це пише sud.ua.

Читайте также: У яких магазинах можна витратити гроші "зимової підтримки": оновлено перелік

До яких виплат додається надбавка

Підвищення нараховуватиметься до низки соціальних виплат, зокрема:

1. Пенсійних виплат.

2. Державної допомоги сім’ям з дітьми, зокрема:

  • допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • виплати при народженні дитини;
  • допомоги на дітей під опікою або піклуванням;
  • допомоги одиноким матерям;
  • виплати при усиновленні;
  • допомоги на дітей із тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність (зокрема при онкологічних, орфанних хворобах, дитячому церебральному паралічі, тяжких психічних розладах, цукровому діабеті I типу, тяжких ураженнях нирок тощо).

3. Державної соціальної допомоги людям без права на пенсію, особам з інвалідністю та виплат на догляд за ними, включно з грошовою допомогою людям, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи внаслідок психічних розладів.

4. Тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не сплачують аліменти, не можуть утримувати дитину або їхнє місцезнаходження невідоме.

5. Соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також виплат малозабезпеченим сім’ям.

6. Допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також фінансового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям у дитячих будинках сімейного типу.

7. Стипендій, які фінансуються з державного бюджету.

Як оформити гірську надбавку

Щоб отримати підвищення, необхідно звернутися до Пенсійний фонд України.

Оформити доплату можуть люди, які:

  • фактично проживають або працюють у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;
  • не перебувають постійно за кордоном;
  • не сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) в іншому населеному пункті, за винятком випадків, коли людина фактично проживає у гірській місцевості.

Коли надбавку можуть скасувати

Виплату можуть припинити у кількох випадках. Зокрема, якщо людина:

  • більше шести місяців не проживає і не працює у гірському населеному пункті;
  • перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців без поважної причини (наприклад, лікування, навчання, відрядження чи реабілітація);
  • отримує пенсію або іншу державну допомогу в населеному пункті, який не має статусу гірського;
  • сплачує ЄСВ в іншому місті чи селищі.

Нагадаємо, ми вже писали, як докупити стаж до пенсії та коли краще це зробити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Економіка