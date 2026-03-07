Хто з українців має право на доплату до пенсії у 20%

Жителі гірських населених пунктів України зможуть отримувати підвищені пенсії та низку соціальних виплат. Це передбачає постанова Кабінет Міністрів України №225 від 18 лютого 2026 року, яка набрала чинності 25 лютого та визначає порядок нарахування доплат у 2026 році для людей, що проживають, працюють або навчаються у гірських громадах.

Згідно з документом, розмір надбавки становить 20% від основної суми певних соціальних виплат. Важливо, що тепер таку доплату можуть отримувати не лише постійні мешканці гірських населених пунктів, а й внутрішньо переміщені особи, які переїхали до цих територій. Про це пише sud.ua.

До яких виплат додається надбавка

Підвищення нараховуватиметься до низки соціальних виплат, зокрема:

1. Пенсійних виплат.

2. Державної допомоги сім’ям з дітьми, зокрема:

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

виплати при народженні дитини;

допомоги на дітей під опікою або піклуванням;

допомоги одиноким матерям;

виплати при усиновленні;

допомоги на дітей із тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність (зокрема при онкологічних, орфанних хворобах, дитячому церебральному паралічі, тяжких психічних розладах, цукровому діабеті I типу, тяжких ураженнях нирок тощо).

3. Державної соціальної допомоги людям без права на пенсію, особам з інвалідністю та виплат на догляд за ними, включно з грошовою допомогою людям, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи внаслідок психічних розладів.

4. Тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не сплачують аліменти, не можуть утримувати дитину або їхнє місцезнаходження невідоме.

5. Соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також виплат малозабезпеченим сім’ям.

6. Допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також фінансового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям у дитячих будинках сімейного типу.

7. Стипендій, які фінансуються з державного бюджету.

Як оформити гірську надбавку

Щоб отримати підвищення, необхідно звернутися до Пенсійний фонд України.

Оформити доплату можуть люди, які:

фактично проживають або працюють у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;

не перебувають постійно за кордоном;

не сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) в іншому населеному пункті, за винятком випадків, коли людина фактично проживає у гірській місцевості.

Коли надбавку можуть скасувати

Виплату можуть припинити у кількох випадках. Зокрема, якщо людина:

більше шести місяців не проживає і не працює у гірському населеному пункті;

перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців без поважної причини (наприклад, лікування, навчання, відрядження чи реабілітація);

отримує пенсію або іншу державну допомогу в населеному пункті, який не має статусу гірського;

сплачує ЄСВ в іншому місті чи селищі.

